Minacce via email al ministro Speranza: 4 indagati. C'è anche un siciliano (Di venerdì 2 aprile 2021) Quattro persone sono indagate perché ritenute responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose email dal contenuto gravemente minaccioso al ministro della Salute Roberto Speranza. A essere indagati per minaccia aggravata ,grazie all'utilizzo di sofisticate tecniche investigative telematiche messe in campo dai Carabinieri del Nas sotto il coordinamento della Procura capitolina, sono 4 italiani tra i 35 e i 55 anni, residenti nel torinese, cagliaritano, varesotto ed ennese, alcuni con precedenti di polizia analoghi al reato che viene ora contestato, celati dietro indirizzi email gestiti da server ubicati in Paesi extra europei. Di estrema gravità le Minacce che gli indagati hanno formulato e tutte connesse con le misure e le restrizioni ...

MediasetTgcom24 : 'Ti ammazziamo la famiglia', minacce via mail a Roberto Speranza: 4 indagati #speranza - Subus85 : RT @Gigadesires: Le minacce di morte a #Speranza via mail. Per il massimo della credibilità mancano solo quelle in carta intestata. - mariolinocalcin : RT @boni_castellane: La minacce via mail a 5p3r4nz4 sono come quella là che si è tirata le uova da sola. - Ale79Friul : RT @Gigadesires: Le minacce di morte a #Speranza via mail. Per il massimo della credibilità mancano solo quelle in carta intestata. - Patrizi66164836 : @MassimilianRic Soprattutto non credo alle minacce spedite via email!!! -