(Di venerdì 2 aprile 2021)ripetuti e insistenti allarmi lanciati dall'Ong, il 112 dei(clandestini) in presunta difficoltà E L'ong servizievole lancia l'sos alle autorità e invita le navi in servizio sul Mediterraneo a intervenire. Una storia che si ripete da troppo tempo e senza nessun controllo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Migranti: 7.579 arrivati in Italia nel 2021 e Alarm Phone ne vuol spedire altri 210 - Karmelec1960 : RT @RescueMed: ??A marzo 2021, 7.579 migranti sono sopravvissuti al #Mediterraneo centrale. Fra loro 721 sono minori. Almeno 5.928 le person… - TV7Benevento : Migranti: Mediterranea, 'da gennaio in 7.579 hanno raggiunto nostre coste, di cui 721 minori'... - giovcusumano : RT @RescueMed: ??A marzo 2021, 7.579 migranti sono sopravvissuti al #Mediterraneo centrale. Fra loro 721 sono minori. Almeno 5.928 le person… - berlinersfor : RT @RescueMed: ??A marzo 2021, 7.579 migranti sono sopravvissuti al #Mediterraneo centrale. Fra loro 721 sono minori. Almeno 5.928 le person… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti 579

SardiniaPost

Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno analizzato 200 lavoratori:149 ... Dall′8 ottobre al 24 dicembre 2020, 5.dipendenti hanno aderito al programma, per un totale di ...Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno analizzato 200 lavoratori:149 ... Dall′8 ottobre al 24 dicembre 2020, 5.dipendenti hanno aderito al programma, per un totale di ...Condividi questo articolo:Palermo, 2 apr. (Adnkronos) – “Dall’inizio dell’anno, sono 7.579 i migranti sopravvissuti all’esodo che, attraverso le acque del Mediterraneo centrale, hanno raggiunto le cos ...Sono finora 7.579 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 2.794 mentre nel 2019 furono 524. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Int ...