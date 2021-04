Miami Open: è il giorno di Sinner-Bautista. Il programma delle semifinali (Di venerdì 2 aprile 2021) Ci siamo. Il tabellone del Miami Open si è finalmente allineato alle semifinali. Jannik Sinner e lo spagnolo Roberto Bautista Agut saranno i primi a scendere in campo verso le 19:00 (ora italiana). Intorno all’ 1:00 di notte, invece, è previsto l’altro match tra il russo Andrey Rublev ed il polacco Hubert Hurcacz. Tra Sinner e la finale al Miami Open c’è uno spagnolo Era il 2017 quando l’ultimo italiano arrivò in semifinale nel Masters 1000 di Miami. In quella occasione Fabio Fognini dovette cedere in due set ad un tale Rafael Nadal. Quattro anni più tardi è ancora una volta Italia contro Spagna, sperando chiaramente in un esito diverso. Per Jannik Sinner, infatti, dall’altra parte della rete, ci sarà Roberto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Ci siamo. Il tabellone delsi è finalmente allineato alle. Jannike lo spagnolo RobertoAgut saranno i primi a scendere in campo verso le 19:00 (ora italiana). Intorno all’ 1:00 di notte, invece, è previsto l’altro match tra il russo Andrey Rublev ed il polacco Hubert Hurcacz. Trae la finale alc’è uno spagnolo Era il 2017 quando l’ultimo italiano arrivò in semifinale nel Masters 1000 di. In quella occasione Fabio Fognini dovette cedere in due set ad un tale Rafael Nadal. Quattro anni più tardi è ancora una volta Italia contro Spagna, sperando chiaramente in un esito diverso. Per Jannik, infatti, dall’altra parte della rete, ci sarà Roberto ...

