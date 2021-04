Advertising

LaNotiziaTweet : Matteo Bassetti: 'La zona rossa a Pasqua e Pasquetta? È impossibile da rispettare' - inews__24 : ???'Restrizioni di #Pasqua? Ennesima #zonarossa che non riusciremo a far rispettare' ???Ad INews24, il prof. Matteo… - icksx : @borghi_claudio @ReEurode @Meie46562069 @ilpalombaro @lameduck1960 @BoiledFrog2017 @Vocedelpensier1 @TheDonald_01… - 1giornodapecora : Buongiorno a tutti! Oggi #ugdp @Radio1Rai si apre con un ospite ma un ospite che è il virologo più figo d’Italia: M… - La7tv : #lariachetira Matteo #Bassetti: 'Purtroppo non siamo stati capaci di mettere in sicurezza tutte le persone più anzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Bassetti

... per dirla con il cardinal). Nemmeno nel montismo: in una sorta di convergenza parallela, ... Venne il rottamatoreRenzi, il più pop degli ex Popolari, che fece aderire con un voto quasi ...Lo ha detto l'infettivologo genovesein un'intervista a iNews24. 'Se Ema, come credo, valuterà il vaccino efficace e sicuro, a quel punto si potrà iniziare a produrlo anche in Europa ...Arrivano le restrizioni di Pasqua per il Covid e l'esperto, Matteo Bassetti, non condivide. "Quello che è stato fatto per Pasqua è l’ennesimo papocchio, come d’altronde già fatto a Natale.Chi parte prima, chi ha meno decessi è chi osa di più e noi in Italia almeno in una prima fase abbiamo osato poco". Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San ...