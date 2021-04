Masters1000 Miami, Sinner batte Bautista Agut in tre set: le statistiche della partita (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner è stato autore di un sontuosa prestazione nella prima semifinale del Masters1000 di Miami nella quale ha sconfitto 5-7 6-4 6-4 Roberto Bautista Agut. Un match formidabile quello dell’azzurro che è stato bravissimo a gestire i momenti chiave della sfida e a conquistare la sua prima finale in un torneo di questo prestigio. Le statistiche raccontano di una partita estremamente equilibrata, a partire dal dato relativo alle prime di servizio in campo: 67% per Bautista Agut, 65% per Sinner. Abbastanza simile anche i punti conquistati in questa situazione: 63% per l’iberico e 65% per l’italiano. Leggermente meglio il 19enne nativo di San Candido che ha conquistato 20 punti su 35 con la seconda ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannikè stato autore di un sontuosa prestazione nella prima semifinale deldinella quale ha sconfitto 5-7 6-4 6-4 Roberto. Un match formidabile quello dell’azzurro che è stato bravissimo a gestire i momenti chiavesfida e a conquistare la sua prima finale in un torneo di questo prestigio. Leraccontano di unaestremamente equilibrata, a partire dal dato relativo alle prime di servizio in campo: 67% per, 65% per. Abbastanza simile anche i punti conquistati in questa situazione: 63% per l’iberico e 65% per l’italiano. Leggermente meglio il 19enne nativo di San Candido che ha conquistato 20 punti su 35 con la seconda ...

Advertising

_MinutForMinut : RT @gippu1: Il 5 aprile 2009, Domenica delle Palme, Jannik #Sinner (7 anni) vinceva lo slalom gigante categoria 2001 sulla pista di Sansica… - solounastella : RT @gippu1: Il 5 aprile 2009, Domenica delle Palme, Jannik #Sinner (7 anni) vinceva lo slalom gigante categoria 2001 sulla pista di Sansica… - Nathan_Gr_ : RT @GeorgeSpalluto: Jannik SINNER!!!!!!!! IN FINALE A MIAMI 2° ITALIANO di sempre in finale in Masters1000 - MarioGuglielmi : RT @gippu1: Il 5 aprile 2009, Domenica delle Palme, Jannik #Sinner (7 anni) vinceva lo slalom gigante categoria 2001 sulla pista di Sansica… - infoitsport : LIVE Sinner-Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 Masters1000 Miami in DIRETTA: l'azzurro piega l'iberico e vola in finale! -