Marco Lucchinelli | Rossi dovrebbe far spazio ai giovani

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il Dottore è arrivato solo 12esimo nel GP del Qatar. Dopo una prestazione ottima nelle qualifiche del sabato chiuse al 4 posto lo stesso Valentino aveva fissato l’obbiettivo della top 5. Le cose non sono andate proprio così. È scivolato già in partenza nelle retrovie, ed anzi, solo grazie ad un finale in crescendo è riuscito a racimolare qualche punto. È vero che anche il compagno di team Morbidelli ha sofferto tanto, ma è anche vero che il 9 volte campione del mondo viene da una stagione parecchio complicata, la peggiore in carriera. Tra le tante voci che si spendono su di lui forse un giudizio autorevole può provenire da un campione del mondo.campione del mondo classe 500 nel 1981 e opinionista in varie trasmissioni televisive di MotoGP ha parlato proprio del dottore negli scorsi giorni in un intervista rilasciata all’agenzia di ...

Advertising

peterkama : RT @automotorinews: ?? Marco Lucchinelli torna a criticare duramente Valentino #Rossi #MotoGP - livesport88fc : Marco Lucchinelli Sarankan Rossi Pensiun - automotorinews : ?? Marco Lucchinelli torna a criticare duramente Valentino #Rossi #MotoGP - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale MOTOCICLISMO ?? Scegli il più grande campione di tutti… - infoitsport : MotoGP. Marco Lucchinelli: 'Non ce l'ho con Valentino, ma con chi cerca gli alibi' -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Lucchinelli

The Italian finished the race twelfth, which hasLuccinelli believing that he has had his day ... Anddoesn't stop there: 'He's keeping that bike from a young rider. He hasn't won a ...... senza aver mai brillato, e secondoLuccinelli la sua era è ormai finita . L'ha ammesso ...ammette che non si sentirebbe la sua mancanza: ' Il motomondiale senza di lui non perderebbe ...Alla vigilia della seconda gara del Motomondiale, ancora in Qatar, non si placano le polemiche sul 12° posto all’esordio del Mondiale MotoGp 2021 di Valentino Rossi. L’invito di Lucchinelli a Rossi: “ ...Dopo una settimana o poco più a Doha, al fianco di Valentino Rossi, Francesca Novello è tornata in Italia. Da umbrella girl a fidanzata del Dottore. Il primo contatto tra i due è avvenuto in pista, qu ...