Madame Butterfly, in onda su Rai 5 (Di venerdì 2 aprile 2021) In onda su rai 5 la Versione 1986 della "Madama Butterfly" di Puccini. Ovviamente edizione firmata da Franco Zeffirelli. La trama Punkertin, ufficiale di marina americano, sposa la giovane giapponese Cho-Cho-San. Sebbene tutti contro quella unione, i due si uniscono in matrimonio. Il console americano prova a dire al giovane di non illudere quella ragazzina quindicenni che vedrà nel matrimonio un motivo per legarsi indissolubilmente a lui. L'ufficiale è però divertito da quelle nozze, celebrato nel rispetto dei riti e delle leggi giapponesi, non attribuendogli in realtà alcuna importanza. La sposa invece si è data a lui con amore e devozione illimitati. Cast Protagonisti sul palco da un lato Fiorenza Cedolins, che veste i panni di Cio-Cio-San, dall'altro il tenore Marcello Giordani che interpreta Pinkerton e il baritono Juan Pons nei panni ...

williamglynnehu : Youngmi Kim.'Un bel di vedremo' In Madame Butterfly by Puccini - ChiaraT4U : @RossEleven Però anche madame butterfly non è da meno - Joel6019 : Madame Butterfly, Tragedia Giapponese in Tre Atti in Forma di Concerto: Act I, 'L'imperial... - YouTube - Joel6019 : Madame Butterfly, Tragedia Giapponese in Tre Atti in Forma di Concerto: Act I, 'Gran ventura' - YouTube -

Ultime Notizie dalla rete : Madame Butterfly Eventi in Molise di oggi, 20 marzo 2021: gli appuntamenti online Alle 21 va in scena Madama Butterfly , tragedia giapponese in tre atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, dal racconto Madame Butterfly di John Luther Long e dal dramma Madame Butterfly ...

Maurizio Casagrande, sapete chi è suo padre? Famosissimo attore italiano Antonio Casagrande ha esordito nel mondo della recitazione a 6 anni, interpretando un bambino nella Madame Butterfly. E' entrato nella compagnia di Eduardo De Filippo, negli anni '60, ed ha recitato ...

Con Madama Butterfly ritorna l'opera al Teatro Lirico di Cagliari Connessi all'Opera Torna su Rai5 la Butterfly areniana di Oren e Zeffirelli. Protagonista Fiorenza Cedolins La Madama Butterfly di Giacomo Puccini dall’Arena di Verona, firmata da Franco Zeffirelli che curò anche le scene: una grande opera – messa in scena nel 2004 per l’82ª edizione dell’Arena Opera ...

A Cernusco sul Naviglio tornano gli incontri sull’Opera La rassegna “Un bel dì vedremo: Giacomo Puccini” ha in programma tre appuntamenti il 3, 10 e 17 Aprile alle 16.00, in streaming, sul blog Bibliovoci dedicati alla “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini ...

