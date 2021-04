Lavoriamo di più, siamo iperconnessi. La pandemia ci lascia anche la "Zoom Fatigue" (di S. Renda) (Di venerdì 2 aprile 2021) La conferenza è su Meet, l’aperitivo è su Zoom, la chiacchierata è su Skype. La pandemia ci allontana, la tecnologia ci avvicina, ma a un suo prezzo. Connessi a un dispositivo per tutta la giornata, quando arriva la fine ci ritroviamo completamente esausti. A questa condizione è stato dato un nome, “Zoom Fatigue”, coniato dal National Geographic in un articolo che già a maggio del 2020 evidenziava la nascita del fenomeno a causa delle nuove regole relazionali dettate dal lockdown appena concluso. A un anno di distanza dallo scoppio dell’emergenza, con lo smart working sempre più dilagante, di Zoom Fatigue si parla ancora. Una recente ricerca condotta dalla multinazionale Gartner evidenzia che il 40% di chi lavora almeno parzialmente da casa fa orari più lunghi e fatica a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) La conferenza è su Meet, l’aperitivo è su, la chiacchierata è su Skype. Laci allontana, la tecnologia ci avvicina, ma a un suo prezzo. Connessi a un dispositivo per tutta la giornata, quando arriva la fine ci ritroviamo completamente esausti. A questa condizione è stato dato un nome, “”, coniato dal National Geographic in un articolo che già a maggio del 2020 evidenziava la nascita del fenomeno a causa delle nuove regole relazionali dettate dal lockdown appena concluso. A un anno di distanza dallo scoppio dell’emergenza, con lo smart working sempre più dilagante, disi parla ancora. Una recente ricerca condotta dalla multinazionale Gartner evidenzia che il 40% di chi lavora almeno parzialmente da casa fa orari più lunghi e fatica a ...

