Kena Bridge of Spirits: Nuovi dettagli sul funzionamento dei Rot (Di venerdì 2 aprile 2021) In Kena Bridge of Spirits avrete inevitabilmente a che fare co ni Rot, delle piccole, buffe e apparenti innocue creature, la cui utilità va ben oltre ciò che pensate, al punto da essere parte integrante dell'intera esperienza di gioco. In una recente intervista, gli autori si sono soffermati sui Rot, svelando la loro utilità, importanza e come utilizzarli nel corso dell'avventura. Kena Bridge of Spirits: A cosa servono i Rot Il nostro intento era quello di far innamorare le persone dei Rot. Sono diventati parte integrante della storia, sono la chiave per aiutare Kena nel suo viaggio e rappresentano la crescita del personaggio. Kena è una guida spirituale alle prime armi, nel lungo viaggio che dovrà affrontare potrà accrescere la sua ...

