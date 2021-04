Juve | festa a casa McKennie interviene anche la compagna di Dybala

(Di venerdì 2 aprile 2021) Malcontento inbianconera per la cena Martedì sera i carabinieri di Torino, probabilmente chiamati da alcuni vicini disono intervenuti e si sono recati presso la villa del giocatore americano dellantus Weston. Perché? Semplice, la mancanza totale del rispetto di qualsiasi norma anti Covid con un party / cena con più di 10 invitati a cui erano presenti (oltre l’orario del coprifuoco tra le altre cose)altri due bianconeri ovvero Arthur e. Lantus, che non sta attraversando un momento semplice ha già fatto sapere che andrà a multare i tre che con ogni probabilità salterannoil match di sabato con il Torino. Intanto nelle ultime ore hanno rotto il silenzio sia l’argentinoche la ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, festa a casa #McKennie con #Arthur e #Dybala. Intervengono i carabinieri - Filo2385Filippo : RT @CorSport: #Dybala, #McKennie e #Arthur: chi altro c’era alla festa. Il retroscena - siculiano80 : Ha fatto molto più rumore,scandalo e notizie in prima pagina la festa con quei 3 deficienti giocatori della #Juve… - Fprime86 : RT @CorSport: #Dybala, #McKennie e #Arthur: chi altro c’era alla festa. Il retroscena - 361_magazine : Caos in casa #Juventus dopo la festa a casa #McKennie interviene #Dybala e la compagna #OrianaSabatini -

Ultime Notizie dalla rete : Juve festa

I giocatori si sono difesi dicendo che non si trattava di unama di una cena, in ogni caso il ... Laprenderà la decisione di multare McKennie, Dybala e Arthur per il comportamento avuto, ma ...C'è chi ironizza ('Quindi ha ragione Dybala, non era unaEra un baccanale Un bunga bunga di ... SPORTEVAI - 02 - 04 - 2021 09:09 Weston McKennie, sarà il nuovo Vidal dellaLa Juventus multa e sospende McKennie, Dybala e Arthur: i tre erano insieme in una festa vietata a casa dell'americano. Lo scrive La Stampa, che sottolinea come dopo una figuraccia del genere il ...Martedì sera i Carabinieri, probabilmente chiamati da alcuni vicini di casa sono intervenuti e si sono recati presso la villa del giocatore ...