Jannik Sinner approda in semifinale al Masters 1000 Miami 2021: nuova classifica e montepremi (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner è in semifinale al Masters 1000 di Miami 2021. L’azzurro si è aggiudicato anche la contesa contro il kazako Aleksandr Bublik, bissando il successo ottenuto poche settimane fa in quel di Dubai. Ora Sinner non vuole smettere di sognare e va a caccia della sua prima finale in un ‘Mille’ alla prima occasione stagionale. Sinner SUPERA FEDERER, IL DURO LAVORO ESALTA IL TALENTO LA CRONACA DEL MATCH BUBLIK A Sinner: “NON SEI UMANO” IL PROSSIMO AVVERSARIO DI Sinner IL TABELLONE IL montepremi COMPLETO DEL TORNEO L’azzurro grazie al successo nei quarti di finale contro Bublik si porta a casa una buona somma di denaro, nonostante la netta riduzione di montepremi ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021)è inaldi. L’azzurro si è aggiudicato anche la contesa contro il kazako Aleksandr Bublik, bissando il successo ottenuto poche settimane fa in quel di Dubai. Oranon vuole smettere di sognare e va a caccia della sua prima finale in un ‘Mille’ alla prima occasione stagionale.SUPERA FEDERER, IL DURO LAVORO ESALTA IL TALENTO LA CRONACA DEL MATCH BUBLIK A: “NON SEI UMANO” IL PROSSIMO AVVERSARIO DIIL TABELLONE ILCOMPLETO DEL TORNEO L’azzurro grazie al successo nei quarti di finale contro Bublik si porta a casa una buona somma di denaro, nonostante la netta riduzione di...

Advertising

WeAreTennisITA : SINNER DA RECORD ?? Jannik recupera il primo set da 3 a 5 e il secondo da 1 a 3 aspettando con pazienza che l'estro… - Eurosport_IT : SINNER IN OTTIMA COMPAGNIA ??? Come Jannik anche Nadal e Federer hanno raggiunto la prima semifinale in un Masters… - SuperTennisTv : ?? STREPITOSO Jannik! ?? Prima semifinale in carriera in un Masters 1000! Sinner vs Bublik domani su… - Alessandro99mi : #Sinner Calma jannik c'è - Elisabetta82 : Livello del gioco molto alto, vedo tanti comodini da entrambe le parti #Sinner #Jannik #MiamiOpen -