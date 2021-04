Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Inzaghi 'matrimonio con la Lazio può continuare' Tecnico 'Guerini? Tragedia che mi riporta indietro nel tempo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: 'Il presidente lo sa, la mia prima scelta è restare, questo matrimonio può continuare' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: 'Il presidente lo sa, la mia prima scelta è restare, questo matrimonio può continuare' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: 'Il presidente lo sa, la mia prima scelta è restare, questo matrimonio può continuare' - napolimagazine : LAZIO - Inzaghi: 'Il presidente lo sa, la mia prima scelta è restare, questo matrimonio può continuare' -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi matrimonio

'Il presidente lo sa, la Lazio è la mia prima scelta . Questopuò continuare nel migliore dei modi senza se e senza ma', lo ha detto Simonealla vigilia della sfida con lo Spezia parlando del suo rinnovo contrattuale. Poi ha aggiunto: 'Sono ..."Il presidente lo sa, la Lazio è la mia prima scelta. Questopuò continuare nel migliore dei modi", lo ha detto Simonealla vigilia della sfida con lo Spezia parlando del suo rinnovo contrattuale. Poi ha aggiunto: "Sono contento di quanto ...Lotito lo sa, la Lazio è al primo posto per me. Normale, come in tutte le famiglie, bisognerà sedersi e parlare. Anche per il presidente sono la sua prima scelta: penso che questo matrimonio possa ...'Per me la Lazio è sempre al primo posto. Il nostro matrimonio può continuare nel migliore dei modi', ha ammesso l'allenatore Simone Inzaghi.