Inter: Conte, niente chiacchiere ora zitti e pedalare (Di venerdì 2 aprile 2021) "L'errore che dobbiamo evitare? Parlare. Non dobbiamo parlare dobbiamo fare i fatti, zitti e pedalare. Ci aspettano tre gare in nove giorni, sarà importante riniziare nella giusta maniera". Lo ha ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) "L'errore che dobbiamo evitare? Parlare. Non dobbiamo parlare dobbiamo fare i fatti,. Ci aspettano tre gare in nove giorni, sarà importante riniziare nella giusta maniera". Lo ha ...

Advertising

Inter : LIVE! Segui la conferenza di Antonio Conte in vista di #BolognaInter - Glongari : #Inter Stefan De Vrij torna a disposizione di Conte. Il difensore è risultato negativo all’ultimo tampone @tvdellosport - Gazzetta_it : #Scudetto in tre atti, #Conte ordina: nessuna gestione. L'#Inter vuole 9 punti in 9 giorni - napolista : Conte serra i ranghi: “Zitti e pedalare, senza fermarci” L’allenatore dell’Inter presenta la sfida col Bologna: “Il… - ilducaGonde : RT @SStefano93: Ricordo chi al tempo diceva “è inutile prendere Marotta, a livello mediatico senza Agnelli non vale nulla”. Dopo due anni i… -