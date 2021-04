Incredibile furto di bitcoin: app per iOS falsa, rubati 600.000$HDblog.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Chi si intende di criptovalute conoscerà sicuramente Trezor. Si tratta di uno dei più noti wallet hardware esistenti, una chiavetta in cui sono memorizzate tutte le informazioni sul proprio criptopatrimonio tramite cui poter effettuare pagamenti in modo sicuro e gestire le criptorisorse senza il rischio di diffondere in rete informazioni preziose e personali. E vuoi che non abbia un’app per iOS? É quello che deve aver pensato Phillipe Christodoulou nel momento in cui ha deciso di verificare a quanti bitcoin ammontavano i suoi risparmi: è andato su App Store, ha trovato un’app con il logo che richiamava il wallet e l’ha scaricata, sereno e tranquillo viste anche le (quasi) 5 stelle delle recensioni. Una volta entrato con le sue credenziali e inserito la sua seed phrase di sicurezza, si è visto svanire in un attimo i risparmi di una vita: 17,1 ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) Chi si intende di criptovalute conoscerà sicuramente Trezor. Si tratta di uno dei più noti wallet hardware esistenti, una chiavetta in cui sono memorizzate tutte le informazioni sul proprio criptopatrimonio tramite cui poter effettuare pagamenti in modo sicuro e gestire le criptorisorse senza il rischio di diffondere in rete informazioni preziose e personali. E vuoi che non abbia un’app per iOS? É quello che deve aver pensato Phillipe Christodoulou nel momento in cui ha deciso di verificare a quantiammontavano i suoi risparmi: è andato su App Store, ha trovato un’app con il logo che richiamava il wallet e l’ha scaricata, sereno e tranquillo viste anche le (quasi) 5 stelle delle recensioni. Una volta entrato con le sue credenziali e inserito la sua seed phrase di sicurezza, si è visto svanire in un attimo i risparmi di una vita: 17,1 ...

