Ilaria Galassi | ex ragazza di Non è la Rai e il dramma della malattia | come sta oggi

(Di venerdì 2 aprile 2021) Durante il programma di Pomeriggio Cinque si sono ripercorse le carriere di tutte le ragazze di Non è la Rai, fra cui anche lei. Durante il programma di Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso, si è risaliti ad uno dei programmi televisivi andati in onda negli anni novanta, tra i più amati dai giovani adolescenti di allora. Si tratta di Non è la Rai, programma ideato da Gianni Boncompagni che ha contraddistinto una generazione di ragazzi sognatori. Nel programma erano presenti moltissime ragazze che sono state lanciate dallo stesso: Ambra Angiolini sicuramente la più conosciuta in assoluto, ma anche Laura Freddi, Alessia Mancini, Alessia Merz, Antonella Elia, Romina Mondello, Yvonne Sciò, Antonella Mosetti. Tra queste però la D’Urso ne ha voluta intervistare un’altra in particolare, meno conosciuta, per sapere cosa facesse ad. La storia di ...

, ex ragazza di Non è la Rai, sarebbe sicuramente un'ottima concorrente per un reality, magari proprio per l'isola dei Famosi . D'altronde, poco tempo fa, ha ammesso di aver anche fatto ...E se all' Isola dei famosi - il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 - arrivasse? Tenetevi forte. Potrebbe accadere di tutto. Lei, ex ragazza di Non è la Rai , ha fatto un provino per l' Isola , ma non è stata presa. Oggi, alla luce di quanto accaduto con l'addio ...Ilaria Galassi lancia stoccate ai concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021. L'ex di Non è la Rai pungente in diretta su RTL 102.5 News ...