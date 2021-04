Il mistero dei crononauti: i viaggiatori nel tempo esistono davvero? Gli esempi più famosi (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel corso della storia sono stati vari i personaggi che hanno voluto rivelarsi al mondo come “viaggiatori nel tempo”. Dichiarazioni di certo al di fuori della norma, che hanno negli suscitato tanti dubbi quanto interesse. Ultima frontiera in questo senso è TikTok, dove due utenti sono convinti non solo di aver potuto attraversare il tempo, ma di aver anche visto l’estinzione degli esseri umani da qui fino al 2027. LEGGI ANCHE => La storia di Javier, il ragazzo che si trova nel futuro e fotografa l’estinzione dell’umanità nel 2027 La questione dei “time traveller” ha interessato da sempre anche la scienza nuda e cruda, e sono vari coloro i quali si dedicano ad una sorta di caccia ai “viaggiatori nel tempo” per comprendere se questo fenomeno possa avere almeno delle parziali ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel corso della storia sono stati vari i personaggi che hanno voluto rivelarsi al mondo come “nel”. Dichiarazioni di certo al di fuori della norma, che hanno negli suscitato tanti dubbi quanto interesse. Ultima frontiera in questo senso è TikTok, dove due utenti sono convinti non solo di aver potuto attraversare il, ma di aver anche visto l’estinzione degli esseri umani da qui fino al 2027. LEGGI ANCHE => La storia di Javier, il ragazzo che si trova nel futuro e fotografa l’estinzione dell’umanità nel 2027 La questione dei “time traveller” ha interessato da sempre anche la scienza nuda e cruda, e sono vari coloro i quali si dedicano ad una sorta di caccia ai “nel” per comprendere se questo fenomeno possa avere almeno delle parziali ...

