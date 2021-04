Iachini: “Non mi aspettavo di tornare. Prandelli? Lasciamolo tranquillo” (Di venerdì 2 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Giuseppe Iachini, ha parlato della sfida contro il Genoa, ma anche del suo ritorno inaspettato dopo le dimissioni di Prandelli: “Non ci pensavo ad un mio ritorno. Sono rimasto legato al gruppo, ai giocatori, alla società. Pensavo le cose potessero andare meglio, così non è stato ed è arrivata la chiamata della società. Come l’anno scorso non ho potuto dire di no, mi auguro di poter capire cosa non va per poter dare il mio contributo per risalire la classifica. Le dimissioni di Prandelli? Non me la sento di commentare dichiarazioni dei colleghi. Ognuno ha il suo pensiero e va rispettato. Nel caso di Cesare, c’è grande stima e amicizia. Ci conosciamo da anni e non me la sento di commentare un suo sfogo. Lui stesso ha chiesto a tutti di girare pagina e di lasciarlo tranquillo. È giusto ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Giuseppe, ha parlato della sfida contro il Genoa, ma anche del suo ritorno inaspettato dopo le dimissioni di: “Non ci pensavo ad un mio ritorno. Sono rimasto legato al gruppo, ai giocatori, alla società. Pensavo le cose potessero andare meglio, così non è stato ed è arrivata la chiamata della società. Come l’anno scorso non ho potuto dire di no, mi auguro di poter capire cosa non va per poter dare il mio contributo per risalire la classifica. Le dimissioni di? Non me la sento di commentare dichiarazioni dei colleghi. Ognuno ha il suo pensiero e va rispettato. Nel caso di Cesare, c’è grande stima e amicizia. Ci conosciamo da anni e non me la sento di commentare un suo sfogo. Lui stesso ha chiesto a tutti di girare pagina e di lasciarlo. È giusto ...

