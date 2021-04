Fonseca: “Preferisco giocare contro squadre che prendono l’iniziativa” (Di venerdì 2 aprile 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la partita col Sassuolo in conferenza stampa. Smalling sta meglio ma non è ancora pronto, Cristante invece sì e giocherà, come Pau Lopez. Veretout è in ripresa, verrà convocato e dalla prossima settimana sarà al 100%. El Shaarawy ha bisogno di giocare di più, così tornerà il giocatore che conosciamo. Mkhitaryan sta lavorando individualmente, vedremo la prossima settimana. Dzeko o Mayoral? Io ho già scelto, poi vedremo per l’Ajax. La priorità adesso è il Sassuolo. Non è vero che non crediamo più alla Champions, ci sono ancora 30 punti a disposizione. Preferisco giocare contro squadre che vogliono avere sempre l’iniziativa, come il Sassuolo e l’Ajax, ma dipenderà da noi e da quello che faremo. Dobbiamo essere al 100% ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Paulo, allenatore della Roma, ha presentato la partita col Sassuolo in conferenza stampa. Smalling sta meglio ma non è ancora pronto, Cristante invece sì e giocherà, come Pau Lopez. Veretout è in ripresa, verrà convocato e dalla prossima settimana sarà al 100%. El Shaarawy ha bisogno didi più, così tornerà il giocatore che conosciamo. Mkhitaryan sta lavorando individualmente, vedremo la prossima settimana. Dzeko o Mayoral? Io ho già scelto, poi vedremo per l’Ajax. La priorità adesso è il Sassuolo. Non è vero che non crediamo più alla Champions, ci sono ancora 30 punti a disposizione.che vogliono avere sempre, come il Sassuolo e l’Ajax, ma dipenderà da noi e da quello che faremo. Dobbiamo essere al 100% ...

Advertising

napolista : Fonseca: “Preferisco giocare contro squadre che prendono l’iniziativa” L’allenatore della Roma in conferenza: “Non… - CoreRomanista : #Fonseca: '#ASRoma e #Sassuolo sono due squadre che vogliono sempre l'iniziativa del gioco e il possesso palla, ma… - ilRomanistaweb : ?? #Fonseca: 'Sassuolo e Ajax vogliono avere l'iniziativa ma sono squadre diverse. Preferisco giocare contro questo… - RaffaeleDeSa : @1926_cri Entrambi allenatori di spessore, Fonseca lo preferisco soprattutto per l'Italia - VPanatta : @lo_ferrante64 Personalmente non ci sono ragioni, semplicemente preferisco un allenatore italiano di qualità. Solo… -