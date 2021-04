Follia a Roma: lancia un sasso contro il bus, con il ‘rimbalzo’ finisce su un’auto in transito (Di venerdì 2 aprile 2021) A Primavalle, nel pomeriggio di ieri, stava per verificarsi un brutto incidente in strada a causa di un atto vandalico. In Via Pietro Maffi un uomo ha lanciato una grande pietra contro il parabrezza di un autobus in transito sulla strada. Il vetro della linea 49 Atac dopo l’urto ha subito un brutto danneggiamento ma non finisce qui: il sasso infatti è rimbalzato, colpendo in pieno un’autovettura. Leggi anche: Panico sul bus Atac. ‘Ti ammazzo, mi sei salito sul piede’: in 5 (tutti minorenni) contro l’autista Il veicolo era in transito sulla corsia opposta ma per fortuna non ha subito danni ingenti. Scattata immediatamente la segnalazione al 112, è intervenuto il gruppo Radiomobile raggiunto poi dai Carabinieri della Stazione Montespaccato per le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) A Primavalle, nel pomeriggio di ieri, stava per verificarsi un brutto incidente in strada a causa di un atto vandalico. In Via Pietro Maffi un uomo hato una grande pietrail parabrezza di un autobus insulla strada. Il vetro della linea 49 Atac dopo l’urto ha subito un brutto danneggiamento ma nonqui: ilinfatti è rimbalzato, colpendo in pienovettura. Leggi anche: Panico sul bus Atac. ‘Ti ammazzo, mi sei salito sul piede’: in 5 (tutti minorenni)l’autista Il veicolo era insulla corsia opposta ma per fortuna non ha subito danni ingenti. Scattata immediatamente la segnalazione al 112, è intervenuto il gruppo Radiomobile raggiunto poi dai Carabinieri della Stazione Montespaccato per le ...

