E3 2021 avrà alcuni contenuti a pagamento? La risposta dell'ESA (Di venerdì 2 aprile 2021) L'Entertainment Software Association, l'organizzazione dietro l'E3, ha smentito i rumor secondo cui alcuni dei contenuti dell'evento digitale di quest'anno potrebbero essere bloccati dietro un paywall. Un report di VGC con più fonti editoriali ha affermato che l'ESA prevede di mettere almeno alcune parti dell'E3 2021 dietro un paywall, con un prezzo del pacchetto "premium" suggerito di $35. Il report suggeriva che demo di giochi o qualche altro tipo di "accesso extra" potrebbero essere a pagamento. Tuttavia, nel report di VGC è indicato che questi piani potrebbero non diventare realtà, poiché almeno una delle principali società di giochi ha espresso critiche e l'ESA sembrava disposta a fare marcia indietro. Secondo quanto riferito, le idee proposte per l'E3 includono ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) L'Entertainment Software Association, l'organizzazione dietro l'E3, ha smentito i rumor secondo cuidei'evento digitale di quest'anno potrebbero essere bloccati dietro un paywall. Un report di VGC con più fonti editoriali ha affermato che l'ESA prevede di mettere almeno alcune parti'E3dietro un paywall, con un prezzo del pacchetto "premium" suggerito di $35. Il report suggeriva che demo di giochi o qualche altro tipo di "accesso extra" potrebbero essere a. Tuttavia, nel report di VGC è indicato che questi piani potrebbero non diventare realtà, poiché almeno unae principali società di giochi ha espresso critiche e l'ESA sembrava disposta a fare marcia indietro. Secondo quanto riferito, le idee proposte per l'E3 includono ...

Advertising

zazoomblog : Coronavirus negli Usa Moderna avrà 15 dosi per fiala Fauci: «AstraZeneca può non servire». In Francia via libera ai… - apavo75 : RT @ComVentotene: “Il rimanente sarà pagato nel momento in cui l'azienda avrà visibile, sul proprio conto, la somma dei ristori decisi dal… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 1.4.2021 (duemilaventuno)– R. PAU ITALIAN UNION TRADE MINISTER TROUGH THE POLITICAL ASYLUM IN ALL OVER… - ZenatiDavide : Letta: “Io per la coalizione scommetto sull’evoluzione del M5s. Pd? Per tagliare le correnti voglio far votare gli… - ComVentotene : “Il rimanente sarà pagato nel momento in cui l'azienda avrà visibile, sul proprio conto, la somma dei ristori decis… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 avrà METEO Italia. Temporali e grandine nel weekend. Poi si torna in inverno METEO SINO ALL'8 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Il cupolone anticiclonico, responsabile degli eccessi di caldo dei giorni ... Il grosso del maltempo si avrà poi martedì al Nord - Est, al Centro ...

Colonnine di ricarica in condominio, come ottenere il Superbonus A partire dal 1 gennaio 2021 i limiti di spesa per l'installazione sono passati dai 3.000 euro ...a una società specializzata nella progettazione e installazione di stazioni di ricarica che avrà il ...

Passaporto Covid UE: come funziona il “Certificato Verde” per viaggiare in Europa LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi METEO SINO ALL'8 APRILE, ANALISI E PREVISIONE Il cupolone anticiclonico, responsabile degli eccessi di caldo dei giorni ... Il grosso del maltempo sipoi martedì al Nord - Est, al Centro ...A partire dal 1 gennaioi limiti di spesa per l'installazione sono passati dai 3.000 euro ...a una società specializzata nella progettazione e installazione di stazioni di ricarica cheil ...