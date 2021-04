Draghi non fa miracoli sui vaccini. I numeri sono disastrosi. Ritardi con gli Over 80 e ultimi in Ue sui 70enni. Altro che cambio di passo (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Italia al tempo di Draghi ed i vaccini? “Male, male”, dice la fondazione Gimbe. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio sulla campagna anti-Covid: degli oltre 4,4 milioni di Over 80, 1.274.567, pari all’28,8 per cento, hanno completato il ciclo vaccinale mentre 1.212.019 (il 27,4 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose, al netto delle rilevanti differenze tra una regione e l’altra. Al 31 marzo hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose 3.143.159 milioni di persone (5,3 per cento della popolazione), con marcate differenze regionali: dal 6,9 per cento della Provincia Autonoma di Bolzano al 3,9 per cento della Sardegna. “Le notevoli eterogeneità riflettono sia una differente capacità organizzativa, sia un eccesso di autonomia delle Regioni nella scelta delle categorie prioritarie da vaccinare”, ha commentato Renata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Italia al tempo died i? “Male, male”, dice la fondazione Gimbe. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio sulla campagna anti-Covid: degli oltre 4,4 milioni di80, 1.274.567, pari all’28,8 per cento, hanno completato il ciclo vaccinale mentre 1.212.019 (il 27,4 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose, al netto delle rilevanti differenze tra una regione e l’altra. Al 31 marzo hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose 3.143.159 milioni di persone (5,3 per cento della popolazione), con marcate differenze regionali: dal 6,9 per cento della Provincia Autonoma di Bolzano al 3,9 per cento della Sardegna. “Le notevoli eterogeneità riflettono sia una differente capacità organizzativa, sia un eccesso di autonomia delle Regioni nella scelta delle categorie prioritarie da vaccinare”, ha commentato Renata ...

