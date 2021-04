Doccia fredda, Campania resta zona rossa. De Luca si dispera: “Mancano i controlli” (Di venerdì 2 aprile 2021) La Campania resta in zona rossa. E’ questa la previsione in base agli ultimi dati esaminati dalla cabina di regia del Governo. Il numero dei contagi resta ancora troppo alto. Nella sola giornata di ieri sono stati più di 2mila. Stabili anche i ricoveri in terapia intensiva e in degenza ordinaria. Campania resta in rosso: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Lain. E’ questa la previsione in base agli ultimi dati esaminati dalla cabina di regia del Governo. Il numero dei contagiancora troppo alto. Nella sola giornata di ieri sono stati più di 2mila. Stabili anche i ricoveri in terapia intensiva e in degenza ordinaria.in rosso: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Doccia fredda per la Campania: resta zona rossa. Ecco i nuovi colori (da martedì) - infoitinterno : Zona rossa nel ponente ligure, Camiciottoli (Lega) contro Toti: 'Per noi una doccia fredda. Non servono solisti ma… - infoitinterno : Rischio doccia fredda per la Campania, potrebbe restare rossa: riapertura delle scuole dal 7 aprile - GranFijoThe2nd : @ChristianTolve Da aprile/maggio a ottobre solo doccia fredda/ghiacciata, specie dopo allenamenti o corsa per evitare l'acido lattico - ChristianTolve : Domanda fondamentale:d'estate doccia fredda o doccia bollente? -