D i Re | “Il piano antiviolenza sulle donne non c’è | i centri sì”

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Un altro spazio delle donne in bilico tra la distrazione della politica e la scarsa efficienza delle istituzioni. Questa volta è il turno del centro antiviolenza ‘Catia Doriana Bellini’ di Perugia che rischia di vedere vanificati anni di impegno per il contrasto alla violenza di genere e di attività dedicata all’accoglienza delle donne vittime di violenza sul territorio umbro. Così in una nota stampa D.i.Re-Donne in Rete contro la Violenza.