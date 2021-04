Cybersecurity, Acronis: “Più soluzioni non servono a proteggersi meglio” (Di venerdì 2 aprile 2021) L’80% delle aziende esegue fino a 10 soluzioni in simultanea ma nel 2020 più della metà ha subito problemi per perdite di dati. Più soluzioni di cyber sicurezza non servono a proteggersi meglio. Anzi. Se l’80% delle aziende esegue fino a 10 soluzioni in simultanea per le esigenze di protezione dei dati e di Cyber Security, nel 2020 più della metà ha subito interruzioni impreviste causate da perdite di dati. E’ il quadro disegnato da Acronis che, nella settimana della Cyber Protection che si chiude il 2 aprile, ha diffuso i risultati del secondo sondaggio annuale. Il sondaggio svela “un pericoloso divario tra l’esigenza di protezione dei dati delle aziende e l’inefficienza degli investimenti destinati a questo obiettivo”. Durante la pandemia di Covid-19 dello ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) L’80% delle aziende esegue fino a 10in simultanea ma nel 2020 più della metà ha subito problemi per perdite di dati. Piùdi cyber sicurezza non. Anzi. Se l’80% delle aziende esegue fino a 10in simultanea per le esigenze di protezione dei dati e di Cyber Security, nel 2020 più della metà ha subito interruzioni impreviste causate da perdite di dati. E’ il quadro disegnato dache, nella settimana della Cyber Protection che si chiude il 2 aprile, ha diffuso i risultati del secondo sondaggio annuale. Il sondaggio svela “un pericoloso divario tra l’esigenza di protezione dei dati delle aziende e l’inefficienza degli investimenti destinati a questo obiettivo”. Durante la pandemia di Covid-19 dello ...

