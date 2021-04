Curling | Italia-Corea del Sud e Italia-Cina oggi | orari | tv | programma | streaming Mondiali 2021

(Di venerdì 2 aprile 2021)venerdì 2 aprile incominciano idimaschile. A Calgary (Canada) si apre la rassegna iridata e l’vuole subito essere protagonista. La nostra Nazionale si è presentata in Nordamerica con un grande obiettivo: conquistare la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Un sogno non facile da agguantare, visto che soltanto le prime sei classificate del round robin staccheranno il biglietto per i Giochi. La prima giornata è già di cruciale importanza per gli azzurri, chiamati a disputare due partite della fase eliminatoria aperta a ben 14 squadre. Amos Mosaner, Fabio Ribotta, Joel Retornaz, Sebastiano Arman faranno il loro debutto alle ore 17.00 contro la non irresistibiledel Sud: sarà fondamentale esordire con un ...

Iniziano domani, nella bolla di Calgary, in Canada, i Mondiali maschili di curling 2021. Un appuntamento cruciale in una stagione che ha proposto pochissimi tornei ... Anche l'Italia al via di questi Mondiali. Oggi venerdì 2 aprile incominciano i Mondiali 2021 di curling maschile. A Calgary (Canada) si apre la rassegna iridata e l'Italia vuole subito essere protagonista. La nostra Nazionale si è presentata ... I risultati e le classifiche dei Mondiali 2021 di curling maschile che si svolgeranno a Calgary, in Canada. Si comincia venerdì 2 aprile con i match del Round Robin, che dureranno fino a venerdì 9.