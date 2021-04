CSI ritorna in tv | le nuove puntate con il cast originale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CSI ritorna

TGCOM

: Miami' con protagonista David Caruso, in onda per 10 stagioni e 232 episodi, ': New York' , con protagonista Gary Sinise in onda per 9 stagioni, con ben 197 episodi. Durante l'ottava ...A 21 anni dalla messa in onda di ": Scena del Crimine", la CBS ha dato il via libera a ": Vegas" la nuova serie che dovrebbe essere una sorta di reboot/revival della celebre saga. Tra i ......CSI: Vegas, torna sul piccolo schermo la celebre serie con protagonisti William Peterson e Jorja Fox A 21 anni dalla messa in onda di “CSI: Scena del Crimine”, la CBS ha dato il via libera a “CSI: Veg ...CBS al lavoro su una serie evento sequel di CSI per l'anniversario: news e anticipazioni su trama, cast e uscita del revival.