Covid, week-end di Pasqua in zona rossa: sì a visite ad amici e parenti ma solo nei confini regionali (Di venerdì 2 aprile 2021) L'Italia torna in zona rossa per il fine settimana Pasquale. Con il decreto legge entrato in vigore il 15 marzo, il governo ha predisposto, infatti, nuove limitazioni agli spostamenti che riguarderanno anche i giorni del 3, 4 e 5 aprile 2021. Il Dpcm del 12 marzo scorso, infatti, ha stabilito la divisione del territorio nazionale in zone di soli due colori, arancione e rosso, a partire dal 15 marzo e fino al 6 aprile, e solo per il fine settimana di Pasqua disposizioni da zona rossa per tutte le regioni. Questo significa che fino a venerdì 2 aprile, e di nuovo martedì 6 aprile, si dovranno rispettare le regole per gli spostamenti relative al colore della propria regione: in quelle arancioni sono consentiti esclusivamente all'interno del proprio comune con visita a ...

