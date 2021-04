Covid, Speranza: “Possiamo guardare con fiducia alle prossime settimane” (Di venerdì 2 aprile 2021) Potremo riaprire "appena i dati epidemiologici ci consegneranno un quadro diverso. In questo momento nel nostro Paese, come nel resto d'Europa, la situazione è ancora molto seria. Ma Possiamo guardare con ragionata fiducia alle prossime settimane" grazie all'effetto delle misure attuate e "all'accelerazione della campagna vaccinale". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite al Tg1. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Potremo riaprire "appena i dati epidemiologici ci consegneranno un quadro diverso. In questo momento nel nostro Paese, come nel resto d'Europa, la situazione è ancora molto seria. Macon ragionata" grazie all'effetto delle misure attuate e "all'accelerazione della campagna vaccinale". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto, ospite al Tg1. L'articolo .

