Covid, report Iss: l'indice Rt scende a 0.98, ma aumenta l'occupazione delle terapie intensive. Colori delle Regioni, il Veneto va in arancione (Di venerdì 2 aprile 2021) l'indice di contagio in Italia scende sotto la soglia d'allarme di 1: il valore dell'Rt nazionale è ora a 0,98, contro l'1,08 di una settimana fa. L'incidenza, a sua volta in calo, si attesta a 232,7 casi ogni 100mila abitanti, mentre sette giorni fa era a 240,3. Il monitoraggio settimanale presentato dalla cabina di regia Covid segnala un andamento dei contagi in leggero miglioramento, ma gli esperti avvertono che in tutto il Paese la circolazione di varianti a maggior trasmissibilità è "largamente dominante", il che indica "la necessità di non ridurre le attuali misure di restrizione". Sta inoltre peggiorando ulteriormente la situazione negli ospedali: il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica in 14 Regioni (41% di media contro il 39%

