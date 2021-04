Cosa significa il record dell’indice S&P 500 (Di venerdì 2 aprile 2021) (Photo by JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)Nuovo record per lo Standard & Poor’s 500, riconosciuto come l’indice benchmark più importante di Wall Street, che reagisce positivamente al piano da oltre duemila miliardi di dollari proposto dal presidente Joe Biden per gli Stati Uniti. Il paniere S&P 500, che riunisce le cinquecento compagnie con il maggior flottante di mercato, pari all’80% del totale disponibile tra le quotate alla Borsa di New York e al Nasdaq, ha sfondato i 4mila punti (4.019, massimo storico) nel primo giorno del secondo trimestre dell’anno, testimoniando la fiducia degli investitori nella ripresa. Il tech con il 27% è il settore più rappresentato nello S&P 500, che ha chiuso il primo trimestre in crescita del 5,8% (Nasdaq +2,8%). Benché finanziato con un aumento della corporate tax sulle aziende (che salirà dal 21 al 28%), il piano ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) (Photo by JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)Nuovoper lo Standard & Poor’s 500, riconosciuto come l’indice benchmark più importante di Wall Street, che reagisce positivamente al piano da oltre duemila miliardi di dollari proposto dal presidente Joe Biden per gli Stati Uniti. Il paniere S&P 500, che riunisce le cinquecento compagnie con il maggior flottante di mercato, pari all’80% del totale disponibile tra le quotate alla Borsa di New York e al Nasdaq, ha sfondato i 4mila punti (4.019, massimo storico) nel primo giorno del secondo trimestre dell’anno, testimoniando la fiducia degli investitori nella ripresa. Il tech con il 27% è il settore più rappresentato nello S&P 500, che ha chiuso il primo trimestre in crescita del 5,8% (Nasdaq +2,8%). Benché finanziato con un aumento della corporate tax sulle aziende (che salirà dal 21 al 28%), il piano ...

