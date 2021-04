Concorso in Magistratura a luglio | come si svolgerà?

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il prossimoinsi terrà molto probabilmente a2021 e permetterà a circa 10mila aspiranti giudici di sostenere le prove utili per diventare giudici a tutti gli effetti. Quest'anno ci saranno delle importanti novità in merito a questoin quanto la situazione Coronavirus in Italia non permetterà agli aspiranti giudici di fare unquello classico. Il Governo ha dato il via libera a due prove scritte che riguarderanno due differenti materie. Le date precise, le materie e le modalità verranno comunque descritte in dettaglio del Decreto del Ministero delle Giustizia che verrà adottato entro 30 giorni dopo l'entrata in vigore del DL Covid.in2021: le novità di quest'anno Il ...