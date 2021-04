Call Of Duty Mobile ha fruttato a Timi Studios $ 10 miliardi nel 2020 (Di venerdì 2 aprile 2021) Timi Studios, lo sviluppatore di giochi dietro Call of Duty Mobile e Honor of Kings, ha registrato un anno eccezionale nel 2020. Secondo quanto riferito, Timi Studios ha realizzato $ 10 miliardi di entrate lo scorso anno, il che lo rende il "più grande sviluppatore attualmente esistente". Non è esattamente chiaro cosa significhi "più grande". Aziende come Activision Blizzard, proprietaria di Call of Duty, guadagnano molto ogni anno. Ma sembra che Reuters voglia dire che 10 miliardi di dollari di entrate per un singolo studio sono una sorta di record. Vale anche la pena ricordare che i $ 10 miliardi provengono solo da Timi Studios, non ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021), lo sviluppatore di giochi dietroofe Honor of Kings, ha registrato un anno eccezionale nel. Secondo quanto riferito,ha realizzato $ 10di entrate lo scorso anno, il che lo rende il "più grande sviluppatore attualmente esistente". Non è esattamente chiaro cosa significhi "più grande". Aziende come Activision Blizzard, proprietaria diof, guadagnano molto ogni anno. Ma sembra che Reuters voglia dire che 10di dollari di entrate per un singolo studio sono una sorta di record. Vale anche la pena ricordare che i $ 10provengono solo da, non ...

Advertising

elenatn_00 : RT @MrxSoki: NUEVO VIDEO DE CALL OF DUTY WARZONE! ASI ES WARZONE CON GULAG INFINITO! UN BUG? - MrxSoki : NUEVO VIDEO DE CALL OF DUTY WARZONE! ASI ES WARZONE CON GULAG INFINITO! UN BUG? - anonyluke_ : ??VAI CON LA DIRETTA??: Call of Duty: Warzone - 97Nup : @GoDeiK Me salio el erma spica en call of duty - BashirA55086177 : RT @BauchiCarzNG: •2012 Toyota Corolla LE •Duty:? •Price: #2.1M ??Kaduna/Zaria Call:08078834994/09084195638 -