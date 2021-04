Calendario delle uscite di Aprile in streaming su NEXO+ (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel mese di Aprile si aggiungono tantissimi nuovi titoli alle 1500 ore dell’offerta di NEXO+, la piattaforma di contenuti on demand per un tempo libero di qualità ideata da Nexo Digital Tra i nuovi film l’atteso debutto di Asimmetria di Maša Neškovi?, presentato in anteprima al Trieste Film Festival e in esclusiva su NEXO+ dal 16 Aprile, Microcosmo dal 22 Aprile per la Giornata Mondiale della Terra, nuovi contenuti d’arte (da Notre Dame de Paris a Giacometti passando per Renoir), danza classica, jazz, moda, documentari (Vaccini di Elisabetta Sgarbi, Se ti abbraccio non aver paura di Niccolò Maria Pagani) e la serie in 12 episodi sulle grandi colonne sonore Dall’1 Aprile RENOIR E LA BAMBINA CON IL NASTRO BLU di Nicolas Levy-Beff Capolavoro di Auguste Renoir, prima disprezzato e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel mese disi aggiungono tantissimi nuovi titoli alle 1500 ore dell’offerta di, la piattaforma di contenuti on demand per un tempo libero di qualità ideata da Nexo Digital Tra i nuovi film l’atteso debutto di Asimmetria di Maša Neškovi?, presentato in anteprima al Trieste Film Festival e in esclusiva sudal 16, Microcosmo dal 22per la Giornata Mondiale della Terra, nuovi contenuti d’arte (da Notre Dame de Paris a Giacometti passando per Renoir), danza classica, jazz, moda, documentari (Vaccini di Elisabetta Sgarbi, Se ti abbraccio non aver paura di Niccolò Maria Pagani) e la serie in 12 episodi sulle grandi colonne sonore Dall’1RENOIR E LA BAMBINA CON IL NASTRO BLU di Nicolas Levy-Beff Capolavoro di Auguste Renoir, prima disprezzato e ...

