Calenda: controsenso Pd su alleanze, primarie invocate a corrente alternata (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – "Su Roma il PD evoca le primarie a corrente alternata, gia' lo ha detto due volte ma poi non si capisce quando si possono fare. Forse a luglio, con l'idea che fino ad allora bisognera' discutere di cose di cui non interessa niente ai cittadini. Io ho aspettato, fino a lunedi' ho atteso per far uscire il mio programma ma poi l'ho fatto, parto e vado avanti". Cosi' il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda intervenuto ad un evento sui riformisti e liberali organizzato da Linkiesta.it. "Al Pd ho detto che sono pronto a discutere di tutto- segnala- vedremo cosa dira' Letta. Certo e' singolare, si dice che bisogna costruire un'alleanza 'da Calenda a X' ma poi si dice che non si puo' appoggiare l'unico che in questi sei mesi ha fatto un lavoro su Roma. E' un controsenso".

