Brunetta: "Pronti ad assumere con contratti di 5 anni" (Di venerdì 2 aprile 2021) Il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta è ottimista. “Abbiamo oggi la concreta possibilità non solo di metterci alle spalle la pandemia, ma di uscirne meglio rispetto a come ci eravamo entrati”, dice in un’intervista alla Stampa. A suo avviso serve “un grande processo di semplificazione delle norme burocratiche e di reclutamento del capitale umano necessario per rinnovare le competenze di una PA che, nell’ultimo decennio, è stata desertificata dal blocco del turnover e dai pensionamenti”. “Abbiamo bisogno di procedure semplici e di figure professionali adatte: ingegneri, informatici, economisti, manager”, spiega Brunetta. “Prenderemo tutti quelli che saranno necessari, né di più né di meno”, continua. Con contratti a termine? “Sì - risponde -, ma di cinque anni e finanziati dagli stessi progetti che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Il ministro della Pubblica amministrazione Renatoè ottimista. “Abbiamo oggi la concreta possibilità non solo di metterci alle spalle la pandemia, ma di uscirne meglio rispetto a come ci eravamo entrati”, dice in un’intervista alla Stampa. A suo avviso serve “un grande processo di semplificazione delle norme burocratiche e di reclutamento del capitale umano necessario per rinnovare le competenze di una PA che, nell’ultimo decennio, è stata desertificata dal blocco del turnover e dai pensionamenti”. “Abbiamo bisogno di procedure semplici e di figure professionali adatte: ingegneri, informatici, economisti, manager”, spiega. “Prenderemo tutti quelli che saranno necessari, né di più né di meno”, continua. Cona termine? “Sì - risponde -, ma di cinquee finanziati dagli stessi progetti che ...

Advertising

Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Brunetta: 'Pronti ad assumere con contratti di 5 anni' - HuffPostItalia : Brunetta: 'Pronti ad assumere con contratti di 5 anni' - LaStampa : Brunetta: “Pronti ad assumere, ma per cinque anni senza semplificazione non c’è progresso” - ILSOB1LL4 : #Brunetta e #Carfagna pronti ad assumere migliaia di dipendenti pubblici per poi decurtagli lo stipendio al primo g… -