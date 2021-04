Arte in streaming su IWONDERFULL! (Di sabato 3 aprile 2021) Quattro imperdibili visioni sull’Arte in streaming, grazie a IWONDER PICTURE che porta nelle sale italiane il meglio tra documentari e film. E proprio adesso che non si può accedere alle sale, per gli appassionati di streaming e per chi ama l’Arte su IWONDERFULL si potranno vedere ritratti personali di autori e protagonisti. Arte in streaming:Luther and his Legacy Un ritratto di Martin Lutero firmato da Peter Greenaway: Luther and his Legacy.Trattasi di un documentario che accosta la propaganda fatta da Lutero 500 anni fa alla moderna divulgazione digitale. É un’opera particolare questa su Lutero, realizzata da un artista fortemente eclettico e curioso. Negli ultimi anni si è dedicato ai personaggi storici che hanno contribuito a campiamenti importanti. 5 serie TV in arrivo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Quattro imperdibili visioni sull’in, grazie a IWONDER PICTURE che porta nelle sale italiane il meglio tra documentari e film. E proprio adesso che non si può accedere alle sale, per gli appassionati die per chi ama l’su IWONDERFULL si potranno vedere ritratti personali di autori e protagonisti.in:Luther and his Legacy Un ritratto di Martin Lutero firmato da Peter Greenaway: Luther and his Legacy.Trattasi di un documentario che accosta la propaganda fatta da Lutero 500 anni fa alla moderna divulgazione digitale. É un’opera particolare questa su Lutero, realizzata da un artista fortemente eclettico e curioso. Negli ultimi anni si è dedicato ai personaggi storici che hanno contribuito a campiamenti importanti. 5 serie TV in arrivo ...

Advertising

MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Banksy Most Wanted è un documentario in onda venerdì 2 aprile su Sky Arte alle 21.15 e in streaming su NOW https://t.c… - n_voltarelli : RT @peppevoltarelli: Solidarietà alla gloriosa categoria dei lecchini costretta da questa pandemia a non poter esercitare l’antica arte il… - ganogo : RT @peppevoltarelli: Solidarietà alla gloriosa categoria dei lecchini costretta da questa pandemia a non poter esercitare l’antica arte il… - TheNemesis_io : ??Oggi alle 16.30 saremo in LIVE STREAMING sempre su The Nemesis con uno dei Digital Artist italiani più apprezzati:… - mariobiondi : Questa sera sarò ospite del programma di approfondimento culturale “Luce Social Club”. Vi aspetto su @SkyArte (cana… -