Amici, Tommaso è l’eliminato della terza puntata: la reazione in studio e la proposta di Arisa (Di venerdì 2 aprile 2021) Amici, Tommaso Stanzani è l’eliminato della terza puntata di Amici: cos’è successo in studio e qual è stata la reazione di Arisa. Mancano pochissime ore alla terza puntata, eppure già sappiamo cosa accadrà. L’appuntamento, infatti, è stato registrato proprio ieri, Giovedì 1 Aprile. E, come al solito, il sito ‘Il Vicolo delle News’ ha riportato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 2 aprile 2021)Stanzani èdi: cos’è successo ine qual è stata ladi. Mancano pochissime ore alla, eppure già sappiamo cosa accadrà. L’appuntamento, infatti, è stato registrato proprio ieri, Giovedì 1 Aprile. E, come al solito, il sito ‘Il Vicolo delle News’ ha riportato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

carlotta_ia : Tommaso non era uno dei miei protetti ma mi piaceva Perché per me è un talento, in soli 3 anni di studio ha mostra… - gengy00 : RT @Manuel_Real_Off: E te credo.. siamo tutti neri #Amici20 - ggukartist97 : !! Spoiler di amici!! Non io che sabato scorso ho detto che se tommaso va via prima di rosa o martina è un'assur… - faidimedelguaca : RT @Ariennoir: Metà tl che parla di Tommaso Z l'altra metà che parla di Tommaso di amici e non ci sto capendo un cazzo - Ariennoir : Metà tl che parla di Tommaso Z l'altra metà che parla di Tommaso di amici e non ci sto capendo un cazzo -