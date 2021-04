“Zero”: il trailer della serie. La colonna sonora è di Mahmood (Di giovedì 1 aprile 2021) Disponibile dal 21 aprile su Netflix È stata rilasciate oggi, 1 aprile, da Netflix, il trailer e la locandina di una delle serie tv più attese, “Zero”, liberamente ispirata al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano (edito da Mondadori). Produzione originale italiana, disponibile dal 21 aprile, è composta da 8 episodi ed è nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, disponibile su Netflix dal 21 aprile. Nel trailer c’è anche un brano inedito di Mahmood, dal titolo Zero, scritto da A. Mahmood, D. Petrella, D. Faini e prodotto da Dardust, che sarà la colonna sonora che chiude la serie e farà parte del nuovo album di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Disponibile dal 21 aprile su Netflix È stata rilasciate oggi, 1 aprile, da Netflix, ile la locandina di una delletv più attese, “”, liberamente ispirata al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano (edito da Mondadori). Produzione originale italiana, disponibile dal 21 aprile, è composta da 8 episodi ed è nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, disponibile su Netflix dal 21 aprile. Nelc’è anche un brano inedito di, dal titolo, scritto da A., D. Petrella, D. Faini e prodotto da Dardust, che sarà lache chiude lae farà parte del nuovo album di ...

