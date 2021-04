Un Passo dal Cielo 6 | il cast

(Di giovedì 1 aprile 2021) Una piccola rivoluzione per Undal6, la fiction di Raiuno che torna in onda con nuovi episodi dal 1° aprile 2021. Oltre a cambiare in parte la location (ci si sposta dal versante altoatesino delle Dolomiti a quello veneto), infatti, cambia gran parte deldi supporto ai tre protagonisti. Fatta eccezione per Jenny De Nucci (Isabella), quindi, a fianco di Daniele Liotti (Francesco), Enrico Ianniello (Vincenzo) e Gianmarco Pozzoli (Huber) ci saranno personaggi nuovi di zecca, a cui va aggiunto un ritorno. Scopriamo insieme, dunque, ildi Undal6. Daniele Liotti è Francesco Neri In questa stagione, Daniele è di nuovo solo: Emma (Pilar Fogliati), che ha sposato dopo la fine della quinta stagione, è morta a causa dell’aneurisma che la giovane sapeva di ...

Advertising

matteosalvinimi : ? Qui Senato, approvato l'ASSEGNO UNICO per i figli, passo concreto per aiutare davvero le mamma e i papà. Finalmen… - mariaederaM5S : #AssegnoUnico familiare è legge! Finalmente le famiglie potranno contare su un aiuto concreto: un contributo mensil… - Antonio_Tajani : Sui #vaccini nelle #farmacie passa la linea di @forza_italia. Sarà più facile vaccinare i cittadini. Soprattutto an… - TommyBrain : ENOGASTRONOMIA E SOCIALITÀ A UN PASSO DAL BARATRO - Alberto Rizzo' - IacobellisT : ENOGASTRONOMIA E SOCIALITÀ A UN PASSO DAL BARATRO - Alberto Rizzo' -

Ultime Notizie dalla rete : Passo dal

...952,9 di febbraio, al livello piu' altodicembre 2006. L'occupazione e' aumentata per la prima volta da cinque mesi, mentre le aziende fanno fatica a tenere ilcon il carico di lavoro. ...'Dopo questo primo, siamo pronti a effettuare anche tutti quelli successivi che serviranno. ...a un accordo con la Regione per entrare nella fase operativa non appena avremo le indicazioni..."Il vuoto nell'identità storica della ragazza ci aiuta ad approfondire il caso", commenta Giacomo Frazzitta a "Mattino Cinque" ...Una piccola rivoluzione per Un Passo dal Cielo 6, la fiction di Raiuno che torna in onda con nuovi episodi dal 1° aprile 2021. Oltre a cambiare in parte la location (ci si sposta dal versante altoates ...