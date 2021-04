Ultime Notizie Roma del 01-04-2021 ore 10:10 (Di giovedì 1 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio via Libera del Consiglio dei ministri del covid niente zone Gialle fino al 30 Aprile ma possibili deroghe specifiche con delibera del governo in base all’andamento di epidemie piano vaccinale vaccino obbligatorio per sanitari e farmacisti lo scudo penale per i vaccinato dimensionamento sospensione per innovax niente visita gli amici in zona rossa lezioni in presenza fino alla prima media senza che governatori possano intervenire sia i concorsi pubblici Salvini si lamenta lei parla di una mediazione secondo la quale dopo Pasqua il governo valuterà eventuali aperture di attività i medici delusi la tutela penale insufficienza e norme sull’obbligo poco incisive L’Italia ha superato i 10 milioni di vaccini anti covid e somministrati mentre Da oggi sarà attivo il sistema informativo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio via Libera del Consiglio dei ministri del covid niente zone Gialle fino al 30 Aprile ma possibili deroghe specifiche con delibera del governo in base all’andamento di epidemie piano vaccinale vaccino obbligatorio per sanitari e farmacisti lo scudo penale per i vaccinato dimensionamento sospensione per innovax niente visita gli amici in zona rossa lezioni in presenza fino alla prima media senza che governatori possano intervenire sia i concorsi pubblici Salvini si lamenta lei parla di una mediazione secondo la quale dopo Pasqua il governo valuterà eventuali aperture di attività i medici delusi la tutela penale insufficienza e norme sull’obbligo poco incisive L’Italia ha superato i 10 milioni di vaccini anti covid e somministrati mentre Da oggi sarà attivo il sistema informativo ...

