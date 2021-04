Tiger Woods | concluse le indagini sull’incidente

(Di giovedì 1 aprile 2021) Fascicolo di“completo, firmato e sigillato”. Resta però top secret il caso dell’incidente automobilistico che ha coinvolto, stando a quando dichiara lo sceriffo della contea di Los Angeles, Alex Villanueva che ha aggiunto: “Non possiamo renderlo pubblico senza il permesso delle persone coinvolte nella collisione”. Tuttavia, come filtra da un funzionario dello sceriffo, le cause dell’incidente potrebbero essere rese note già a partire dalla prossima settimana. SportFace.

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Indagini concluse, cause determinate ma ancora top secret. Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Alex Villanueva, ha dichiarato che il caso riguardante il grave incidente au ...