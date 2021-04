The Witcher di Netflix avrebbe terminato le riprese della seconda stagione (Di giovedì 1 aprile 2021) I fan di The Witcher saranno felici di sapere che le riprese della seconda stagione dello show Netflix sono apparentemente terminate. Sebbene ciò non sia stato ufficialmente confermato dal servizio di streaming, la notizia è stata condivisa da Jacqueline Rathore, hair designer di Henry Cavill. Con le riprese potenzialmente terminate, i produttori dello show possono ora iniziare il processo di montaggio e lavorare per preparare la messa in onda. Non è stata rivelata una data di uscita per la nuova stagione, ma questo passaggio avvicina lo show al lancio. L'annuncio di Rathore sulla fine delle riprese è stato condiviso da Redanian Intelligence su Twitter. Le riprese della seconda ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021) I fan di Thesaranno felici di sapere che ledello showsono apparentemente terminate. Sebbene ciò non sia stato ufficialmente confermato dal servizio di streaming, la notizia è stata condivisa da Jacqueline Rathore, hair designer di Henry Cavill. Con lepotenzialmente terminate, i produttori dello show possono ora iniziare il processo di montaggio e lavorare per preparare la messa in onda. Non è stata rivelata una data di uscita per la nuova, ma questo passaggio avvicina lo show al lancio. L'annuncio di Rathore sulla fine delleè stato condiviso da Redanian Intelligence su Twitter. Le...

