Terribile tamponamento in direzione Trieste | morti Erik Galluzzo e Eder Shqalshi

Advertising

dimigooda : Le impressionanti foto del terribile tamponamento in autostrada: due morti. -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile tamponamento

La Nuova Venezia

L'incidenteha straziato tutti ma il suo gesto no, quello non ha meravigliato nessuno. ... travolto da un'auto mentre prestava soccorso in seguito a un gravenel quale erano ...Sette feriti nel maxi -Tra le persone coinvolte non manca una 65enne ricoverata in codice rosso alla Poliambulanza, in gravi condizioni: altri sono stati ricoverati al Civile e alla ...Lo schianto tra Tir poi il rallentamento e due colleghi di lavoro piombano con il furgone sotto a un mezzo pesante: pomeriggio di inferno in A4. Nel botto hanno perso la vita Erik Galluzzo ...Un furgone ha tamponato un tir: disperato intervento dei vigili del fuoco ma i due occupanti sono stati estratti privi di vita. Poco dopo un altro incidente tra mezzi pesanti durante un sorpasso ...