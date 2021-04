Svelato il volto di Myss Keta | paparazzata da Vero a Venezia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il settimanale, nel numero che sarà in edicola venerdì 2 aprile, mostra in esclusiva degli scatti disenza maschera e rivela così il suo. L’artista, che si è sempre mostrata in pubblico e sui media con il viso coperto dalla sua ormai famosa e iconica maschera, è stata beccata dai paparazzi di, dove al momento è impegnata con le riprese della seconda edizione di Celebrity Hunted. Probabilmente ha pensato di non essere spiata così ha abbassato la mascherina mostrando per la prima volta il viso che è ben visibile nelle foto pubblicate dal settimanale. Già in passato l’agenzia Dire ha pubblicato uno scatto in cui si vedrebbesenza maschera sulla metro di Milano. Allora la conferma che la ragazza dello scatto ...

fabiocavagnera : RT @motorionline: #GenesisX Concept: svelato il volto futuro del brand - motorionline : #GenesisX Concept: svelato il volto futuro del brand

Sembra essere stato risolto il mistero del vero volto di Myss Keta, la cantante mascherata. Myss Keta è una cantante di grande successo, sempre rigorosamente protetta da occhiali da sole ...
La cantante e attrice americana e il famoso brand di champagne danno vita a una nuova collaborazione creativa che si articolerà in una campagna pubblicitaria, bottiglie in edizione limitata e una scul ...