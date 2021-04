Stop grandi navi a Venezia, MIT lancia concorso di idee per attracchi fuori la laguna (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il rispetto del patrimonio artistico e culturale rappresentato da Venezia e dalla sua laguna impone massima attenzione e le norme contenute nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri sono solo un primo passo verso una soluzione definitiva e strutturale del problema del transito delle grandi navi”. È quanto ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini commentando l’approvazione del decreto-legge a tutela di Venezia da parte del Governo. Il decreto prevede, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, che l’Autorità portuale del Mare Adriatico Settentrionale lanci un bando per un concorso di idee al fine di individuare le soluzioni più idonee per contemperare le esigenze di tutela del patrimonio ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il rispetto del patrimonio artistico e culturale rappresentato dae dalla suaimpone massima attenzione e le norme contenute nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri sono solo un primo passo verso una soluzione definitiva e strutturale del problema del transito delle”. È quanto ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini commentando l’approvazione del decreto-legge a tutela dida parte del Governo. Il decreto prevede, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, che l’Autorità portuale del Mare Adriatico Settentrionale lanci un bando per undial fine di individuare le soluzioni più idonee per contemperare le esigenze di tutela del patrimonio ...

