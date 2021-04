"Spalma, togli e abbassa". Le parole cattive dell'affaire Covid in Sicilia (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - "abbassare", "Spalmare", "togliere". Sono i verbi che danno il senso della "elasticità, commenta il gip di Trapani, con cui i dati pandemici vengono trattati dalla dirigente generale del Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato della Salute, Maria letizia Di Liberti, fra i tre arrestati nell'inchiesta sui falsi dati Covid alla Regione Siciliana, nell'ambito della quale è indagato l'ex assessore alla Salute, Ruggero Razza. Ma c'è di più: "I valori indicati sembrano totalmente disancorati dalla realtà e lascia sgomenti il modo di fare degli indagati, del tutto dimentichi delle tragedie personali, familiari e collettive che stanno ovviamente dietro quei numeri ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - "re", "re", "ere". Sono i verbi che danno il sensoa "elasticità, commenta il gip di Trapani, con cui i dati pandemici vengono trattati dalla dirigente generale del Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico'assessoratoa Salute, Maria letizia Di Liberti, fra i tre arrestati nell'inchiesta sui falsi datialla Regionena, nell'ambitoa quale è indagato l'ex assessore alla Salute, Ruggero Razza. Ma c'è di più: "I valori indicati sembrano totalmente disancorati dalla realtà e lascia sgomenti il modo di fare degli indagati, del tutto dimentichie tragedie personali, familiari e collettive che stanno ovviamente dietro quei numeri ...

06:39 "Spalma, togli e abbassa". Le parole cattive dell'affaire Covid in Sicilia AGI - Agenzia Giornalistica Italia "Spalma, togli e abbassa". Le parole cattive dell'affaire Covid in Sicilia I dati indicati, per il gip di Trapani, "sembrano totalmente disancorati dalla realtà e lascia sgomenti il modo di fare degli indagati, del tutto dimentichi delle tragedie personali, familiari e colle ...

