Smart working, il 54% delle imprese continuerà a usarlo (Di giovedì 1 aprile 2021) Settimana spezzata in due tra lavoro a distanza e in presenza. La modalità “agile” interesserà in prevalenza il mondo dei servizi, ma anche la manifattura, eccezion fatta per quelle filiere produttive, come alimentare, trasporti ed energia, per le quali è indispensabile l’impiego in presenza Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 1 aprile 2021) Settimana spezzata in due tra lavoro a distanza e in presenza. La modalità “agile” interesserà in prevalenza il mondo dei servizi, ma anche la manifattura, eccezion fatta per quelle filiere produttive, come alimentare, trasporti ed energia, per le quali è indispensabile l’impiego in presenza

Advertising

lorepregliasco : E ne vanno anche fieri, mentre anziani e pazienti fragili aspettano il vaccino andato agli universitari padovani in… - Agenzia_Ansa : Con il lavoro 'smart' le giornate di lavoro si sono allungate. Secondo Gartner il 40% di chi lavora almeno parzial… - brandobenifei : La socialità, se si rispettano le regole, non va condannata. Il problema non sono gli anziani vaccinati che fanno a… - MarcoLorux : RT @vemsistemi: #SiliconValley: presto le #BigTech riapriranno i loro uffici. Leggi l'articolo di Forbes Italia: - nbsunsets : in crisi per il tirocinio smart-working :) -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working Borghi d'Italia, weekend a Sutri: tra storia e natura Oltre allo smart working, la nostra resistenza in questo anno ha sperimentato ricette culinarie, letture, serie tv, modellismo, arte virtuale e soprattutto sogni. Anche nel weekend di Pasqua toccherà essere ...

Nestlé azienda virtuosa: premia i suoi 3mila dipendenti con un bonus di 2.500 euro Questo nuovo modello di lavoro, evoluzione dello smart working , di cui il Gruppo è stato promotore dal 2012, è orientato alla flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa, all'...

Smart working, il 54% delle imprese continuerà a usarlo Il Sole 24 ORE Smart working, il 54% delle imprese continuerà a usarlo Come sarà il lavoro agile post emergenza? Intanto, lo smart working verrà utilizzato da più della metà delle aziende (54%), in maniera sostanzialmente permanente. Cambierà anche la settimana ...

Danila Cattani, la personal trainer che… si mette a nudo CAMPODENNO. La pandemia ha avuto un impatto devastante sul mondo del lavoro. Fra chi lo ha perso e chi si è trovato catapultato nello smart working, c'è anche chi ha creato nuove e interessanti ...

Oltre allo, la nostra resistenza in questo anno ha sperimentato ricette culinarie, letture, serie tv, modellismo, arte virtuale e soprattutto sogni. Anche nel weekend di Pasqua toccherà essere ...Questo nuovo modello di lavoro, evoluzione dello, di cui il Gruppo è stato promotore dal 2012, è orientato alla flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa, all'...Come sarà il lavoro agile post emergenza? Intanto, lo smart working verrà utilizzato da più della metà delle aziende (54%), in maniera sostanzialmente permanente. Cambierà anche la settimana ...CAMPODENNO. La pandemia ha avuto un impatto devastante sul mondo del lavoro. Fra chi lo ha perso e chi si è trovato catapultato nello smart working, c'è anche chi ha creato nuove e interessanti ...