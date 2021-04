Sassuolo | Ayhan positivo al Covid-19 | il comunicato

(Di giovedì 1 aprile 2021) Kaanè risultatoal-19 nel corso dei test effettuati con la Turchia Nuovo caso di positività in Serie A. Si tratta di Kaan, difensore delrisultatoal-19 dopo i test effettuati in Nazionale. A comunicarlo è stato lo stesso club neroverde con una nota ufficiale. «L’U.S.Calcio comunica che il calciatore Kaanè risultatoal-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale turca. Il difensore neroverde è totalmente asintomatico e sta seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario». Leggi su Calcionews24.com

