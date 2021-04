Ruba al supermercato. E i carabinieri pagano ?la spesa per l'anziano (Di giovedì 1 aprile 2021) Salvatore Di Stefano La triste vicenda è accaduta in un supermercato di Vigevano lo scorso martedì: l'uomo aveva tentato di occultare carne, formaggi e verdure ma le barriere antitaccheggio lo hanno colto in flagrante. Al loro arrivo i militari hanno deciso di pagare la spesa all'anziano, che vive di stenti e con una modesta pensioncina Ci sono alcune storie in particolare che ci ricordano di come questa tremenda pandemia ci stia mettendo in ginocchio sotto molti punti di vista: sanitario certamente, ma anche quello economico sta lasciando degli strascichi via via sempre più marcati e profondi. A Vigevano, un grosso comune della provincia di Pavia, un anziano di 75 anni giusto due giorni fa ha Rubato alcuni generi alimentari in un supermercato della catena "Tigros" sito ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Salvatore Di Stefano La triste vicenda è accaduta in undi Vigevano lo scorso martedì: l'uomo aveva tentato di occultare carne, formaggi e verdure ma le barriere antitaccheggio lo hanno colto in flagrante. Al loro arrivo i militari hanno deciso di pagare laall', che vive di stenti e con una modesta pensioncina Ci sono alcune storie in particolare che ci ricordano di come questa tremenda pandemia ci stia mettendo in ginocchio sotto molti punti di vista: sanitario certamente, ma anche quello economico sta lasciando degli strascichi via via sempre più marcati e profondi. A Vigevano, un grosso comune della provincia di Pavia, undi 75 anni giusto due giorni fa hato alcuni generi alimentari in undella catena "Tigros" sito ...

San Fruttuoso, ruba al supermercato e aggredisce la vigilanza: arrestato 22enne 

Il giovane ed un suo coetaneo, poi scappato, sono entrati all'interno di un supermercato di via Paggi e, dopo aver nascosto negli zaini 6 confezioni di tonno e 2 di gamberoni, il tutto per un valore

San Fruttuoso - Ruba in un supermercato e aggredisce un vigilante: arrestato Genova - Ancor un furto in un supermercato nella zona di San Fruttuoso. Ieri mattina un 22enne, entrato nel supermercato di via Paggi insieme a un coetaneo, ha nascosto nello zaino 6 confezioni di tonno e 2 di gamberoni, per un valore complessivo di 70 euro, uscendo poi senza pagare. Un addetto alla ...

Aosta, la figlia di una cassiera di un supermercato lancia una petizione: "Commessi devono avere la priorità sulla vaccinazione, subito" 

Divertenti le battute sul lievito che va a ruba, impressionanti i video dei supermercati svuotati all'inizio dell'emergenza. Dietro a tutto ciò c'erano loro". "Mia mamma - spiega la giovane -. è

San Fruttuoso, ruba al supermercato e aggredisce la vigilanza: arrestato 22enne Genova. La polizia di Genova ha arrestato ieri mattina un cittadino dell’Ecuador di 22 anni per il reato di rapina in concorso. Il giovane ed un suo coetaneo, poi scappato, sono entrati all’interno di ...

