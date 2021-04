Ricky Tognazzi attacca "Chi l'ha visto?": “Denise Pipitone? Cosa non si fa per lo share" (Di giovedì 1 aprile 2021) “Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah”. Ricky Tognazzi non ha apprezzato la scelta della trasmissione “Chi l’ha visto?” di trattare il caso di Olesya Rostova, una ragazza che ha raccontato di essere stata rapita quando era bambina e che ha effettuato un test del Dna per capire se si tratti in realtà Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel nulla il 1 settembre 2004 mentre giocava davanti casa, a Mazzara del Vallo, nel Trapanese. “Non è Denise Pipitone, potete evitare di guardare Chi l’ha visto?” si legge in un post ritwittato dal regista, che poi ha rimosso l’intervento social. Negli anni le segnalazioni sui suoi avvistamenti sono state tantissime, tutte senza esito positivo. Giacomo Frazzitta, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) “non si farebbe per un punto diin più? Mah”.non ha apprezzato la scelta della trasmissione “Chi l’ha?” di trattare il caso di Olesya Rostova, una ragazza che ha raccontato di essere stata rapita quando era bambina e che ha effettuato un test del Dna per capire se si tratti in realtà, la bambina scomparsa nel nulla il 1 settembre 2004 mentre giocava davanti casa, a Mazzara del Vallo, nel Trapanese. “Non è, potete evitare di guardare Chi l’ha?” si legge in un post ritwittato dal regista, che poi ha rimosso l’intervento social. Negli anni le segnalazioni sui suoi avvistamenti sono state tantissime, tutte senza esito positivo. Giacomo Frazzitta, ...

